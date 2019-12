AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-14 16:50:29

Eero Home WiFi System – En wifi-herlighed

Gode wifi-systemer er efterspurgte. Det ved Eero, der nu står klar med en ganske interessant løsning.

Vi lever i en hverdag der er stærkt digitaliseret. Derfor har vi også et stigende behov for gode wifi-muligheder. Eero Home WiFi System imødekommer dit wifi-behov.



Dette nye wifi-system ankommer i samme størrelse som det originale system fra Eero. Til gengæld er det et system, der er dobbelt så kraftfuldt.



Inkluderet i systemet er også en Eero Beacon-model. Denne tilbyder op til 30 procent bedre ydelse end sin forgænger.



Ikke nok med dette, så hører også den nye service Eero Plus med i et eventuelt køb. Eero Plus hjælper dig med at holde dit netværk sikkert.



Hvis du synes, at Eero Home WiFi System lyder som noget, du bare må eje, så kan du købe hele herligheden for en samlet pris på 300 dollars.