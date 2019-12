AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-16 17:34:50

Eksploderende høretelefoner brændte flypassagers ansigt

John B. Goodenough, en af lithium-ion-batteri skaberne, har virkelig en god grund til at finde en bedre strømkilde. Lithium-ion batterier kan bryde ud i brand, uanset hvilken enhed de overføre strøm til.

Det er liget meget om det er en stor telefon, et barns legetøj eller et par trådløse høretelefoner. En australsk kvinde på et fly fra Beijing til Melbourne fandt ud af det, på den hårde måde. Hun blev vækket af lyden fra en kraftig eksplosion og ’’felt burning on (her) face’’ – hendes unavngivne trådløse høretelefoner eksploderede og brød ud i brand.

Hun udtalte følgende:

"I continued to feel burning so I grabbed them off and threw them on the floor. They were sparking and had small amounts of fire. As I went to stamp my foot on them the flight attendants were already there with a bucket of water to pour on them. They put them into the bucket at the rear of the plane."

Da antallet af trådløse enheder kun vokser, tog det australske Transport Safety Bureau chancen for at minde passagererne om batterisikkerhed ombord på et fly. Men da passagerne har tilladelse til at medbringe gadgets ombord, er der ingen garanti for noget som dette aldrig vil finde sted igen, selv hvis folk er forsigtige.

I dette tilfælde, sagde passageren at hovedtelefonernes batteri og cover smeltede i gulvet af flyet og fyldte kabinen med duften af brændende elektronik. Da det skete to timer inde i den lange flyvetur, brugte andre passagerer over ni timer på at ’’coughing and choking the entire way home.’’