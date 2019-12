AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-06 10:18:00

Elevation Lab Battery Pro – Til Apple Watch og iPhone

Hvis du leder efter en ny gadget til at gå hånd i hånd med dit Apple-grej, så kan Elevation Lab Battery Pro være et interessant valg.

Hvis du enten ejer et Apple Watch eller en iPhone, så har du nu mulighed for at få fingrene i den nye Elovation Lab Battery pro. Det er et batteri, der er designet til at kunne oplade de to enheder samtidigt.



Indvendigt er der en indbygget MFI-certificeret Watch-oplader. Der er desuden en strop på batteriet, som sørger for, at dit Apple Watch ikke falder af under opladningen.



Det er dog ikke det eneste, du får med i købet. Med til batteriet hører også et opladningskabel til din iPhone.



Selve batteriet er et 8000mAh-batteri. Det er i stand til at levere over to ugers opladning til dit Apple Watch.



Elevation Lab Battery Pro kan købes hos Elevation Lab. Prisen er i øjeblikket sat til ligge på 100 dollars.