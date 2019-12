AUTHOR :

Er Apple lightning kablet ved at uddø?

I slutningen af 2012 lancerede Apple sammen med den nye iPhone 5, et splinternyt lightning kabel. For at kunne skære ned på deres enheders proportioner, valgte Apple at lave dette nye stik, for at følge industriens tendenser. Det nye kabel blev hurtigt det bedst sælgende kabel, og resulterede i at Apple vedtog, at det skulle være deres nye standard-stik til alle deres nye enheder.

Det betød, at det gamle 30-pin stik hurtigt blev udfaset, da der var kommet et nyt og bedre kabel til byen. Lightning kablet udskiftede dog ikke kun det gamle 30-pin, fordi det var mere kompakt; der medfulgte også en række andre fordele med dette lightning kabel.

En af de store fordele ved Appels nye lightning kabel var, at de med dette kabel kunne reducere salget af uoriginale oplader kabler. En af de store problemer ved det gamle 30-pin kabel var, at de uoriginale kabler virkede næsten ligeså godt, som de originale opladere. Og da de originale 30-pin kabler kostede over 5 gange så meget, mistede Apple en masse salg. Lightning kablets nye teknologi gav Apple mere kontrol over deres iPhone opladere. Det skal dog lige siges, at det ikke er fordi de uoriginale kabler slet ikke virker, men det kan dog bare ske, at kablet uden varsel stopper fra den ene dag til den anden. En af fordelene var, at kablet kunne vendes begge veje, hvorimod 30-pin kablet kun kunne benyttes på en led.

Den nye spiller på banen

I 2014 kom der et nyt kabel, ved navn USB-C. Og selvom dette kabel ikke er mindre end lightning kablet, så har det en masse andre fordele, som er med til at gøre det til et af de bedste kabler på markedet. En af de store fordele ved USB-C kablet er, at det ikke kun passer til smartphones og tablets, men også er kraftigt nok til at oplade computere. Kablet vil sandsynligvis give en hurtigere overførsel af data. Sandsynligvis, fordi vi faktisk ikke ved, hvor hurtigt lightning kablet kan overføre data. Det skyldes, at Apple aldrig har oplyst den maksimale overførsel igennem deres kabler.

Hvorfor ventede Apple ikke bare på USB-C?

Da Apple i sin tid udviklede deres lightning kabel, var det for at skabe en moderne oplader, som kunne anvendes i mange år. Og et kabel som ikke blev outdated inden for den nærmeste fremtid, så Apple kunne fokusere på deres andre enheder, i stedet for at skulle bruge tiden på at udvikle nye kabler. Men da USB-C kablet udkom 2 år efter lightning kablet, valgte Apple at bibeholde deres lightning kabel, i stedet for kun at sælge USB-C. Et skift på daværende tidspunkt ville ikke kun være unødvendigt, men også omkostningsfuldt for Apple både tids- og pengemæssigt.

Bliver det lightning eller USB-C der løber med sejren?

Nu kommer det store spørgsmål så. Vælger Apple at skifte deres standard-stik til USB-C i forlængelse af lanceringen af den nye iPhone? Der findes en masse argumenter for og imod. Se nedenfor:

Hvorfor Apple vælger at beholde lightning kablet

Et af argumenterne for at skiftet til USB-C er urealistisk, er grundet størrelsen på USB-C porten. For selvom den ikke er meget større end lightning kablet, så betyder det stadig meget. Kigger vi tilbage på udviklingen af den seneste iPhone, så er der ikke meget mening i at fjerne Mini Jack stikket, hvis pladsen alligevel spildes på USB-C.

En anden grund er mindre kontrol. For et skift til USB-C, vil betyde at det ikke længere kun er deres produkter der er kompatible med deres enheder. At Apples enheder begynder at bruge USB-C ville betyde, at de mister kontrollen over deres priser, da de nu ikke er den eneste udbyder på markedet, og derfor bliver de nødt til at afstemme prisen efter markedets priser.

Som vi så ved lanceringen af Appels nye AirPods, så kommer det trådløse mere og mere i fokus. For som det blandt andet ses ved Apple Watches, så er trådløs opladning så småt blevet en realitet. Og hvis Apple forventer at lancere trådløs opladning i sammenhæng med en af de næste iPhones, ses der ikke meget logik i at bruge tid på at skifte til et nyt oplader kabel.

Hvorfor Apple skifter til USB-C

Kablet er en af de kraftigste på markedet lige nu, og sandsynligvis også hurtigere til dataoverførsel end lightning kablet. Så ved et skift til dette kabel i stedet, ville give Apple et mere langtidsholdbart kabel, som ville give dem mere tid til at kunne fokusere på andre ting.

Vi har allerede med den nye Macbook generation, kunne begynde at se et skifte til USB-C. Og selvom det endte med lidt af en shitstorm, da Apple valgte at se helt bort fra de gamle USB 2.0 porte, så har det endnu ikke stoppet dem. Og det virker lidt, som om Apple har valgt dette nye kabel, som deres nye foretrukne kabel, fordi de ved, hvor fremtidssikret det er. Derfor ville det også give god mening, at deres andre enheder brugte samme kabler, da det også ville gøre det nemmere for Apple selv.

Til sidst - men ikke mindst - så vil det betyde, at vi kommer et skridt nærmere på et universelt kabel. For næsten alle nye Android enheder gælder, at de er udstyret med en USB-C port, hvilket betyder at denne type kabel vil være et meget almindeligt kabel, når vi når til den nye iPhones lancering. For selvom det vil skabe ulemper for Apple, så ville det betyde gladere kunder, da deres opladere er mere universelle. Og er det ikke også det, vi alle ønsker i sidste ende? Selvom det virker fjernt, så lyder det som drømmen at kunne nøjes med et enkelt kabel, som passer til alle enheder i huset.