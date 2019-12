AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-29 17:08:18

Er det her udgivelsesdatoen på Red Dead Redemption 2?

Den polske elektronikkæde Media Markt har givet Red Dead Redemption 2 en udgivelsesdato: 3 oktober 2017.

Polske mediehjemmeside CD-Action spottede det tilsyneladende leak, da spillet var blevet givet en udgivelsesdato for PS4. Ved hjælp af Google-translate, har man kunne oversætte Media Markt svar:

“In reference to the question I would like to inform you that, pursuant to which our marketing department received from the distributor of the product, the release date is scheduled for October 3.”

Media Markt har siden dette fjernet udgivelsesdatoen og givet et ny svar til CD-Action:

“We have no confirmed release date. We expect it this year, so it was changed at the end of the year. The October date was incorrectly entered by the person responsible for the product description. We apologise for the mistake.”

Meget interessant. Sidste vi har hørt er, at Red Dead Redemption 2 har et officielt udgivelsestidstidsum til efteråret 2017. Det er desværre endnu ikke bekræftet til PC, men Rockstars sidste titel GTA V, kom til sidst til PC, så vi kan kun krydse fingrer.