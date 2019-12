AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-25 14:32:53

Essential er sat til salg

Essential er et forholdsvis nyt foretagende fra Andy Rubin. Man er dog allerede nu ved at smide håndklædet i ringen.

Andy Rubin er ejeren af Essential. Det var derfor med stolte miner, at han sidste år kunne se virksomheden lancere Essential Phone, som var virksomhedens første smartphone nogensinde.

Essential kunne så sent som i sidste måned løfte sløret for, at man havde planer om at lave en efterfølger til Essential Phone. Nu synes de planer dog at være smidt i skraldespanden.

En ny rapport fra Bloomberg mener nemlig at vide, at Essential har opgivet deres smartphone-ambitioner.

Denne beslutning synes måske mærkelig for mange, men den giver faktisk meget god mening. Essential har nemlig hyret Credit Suisse Group AG, der skal hjælpe virksomheden med at blive solgt.

Essentiel skulle allerede have modtaget en reel henvendelse fra en interesseret køber. Det vides dog endnu ikke, hvem det drejer sig om.