PUBLISHED : 2017-12-04 11:46:03

Europæiske vil ændre lovgivningen inden for Bitcoin og andre crypto currencies fra 2018

Den engelske og andre europæiske regeringer overvejer tiltag for at regulerer Bitcoin og andre crypto currencies fra at stikke af som vi ser på nuværende tidspunkt.

“This means that any Bitcoin exchange in the UK will be required to carry out the same money laundering checks as the banks and building society would. They will also be required to report any irregular transaction and disclose peoples identities”.



En af problemerne med Bitcoin, og anden digital valuta, er deres næsten 100 procent anonymitet, og der vil flere europæiske lande altså nu stoppe og lovgive imod allerede fra 2018.

Hvorvidt dette vil påvirke valutakursen på andre crypto currencies vides naturligvis ikke på nuværende tidspunkt, og i stedet for at skabe usikkerhed, kunne det nye tiltag meget vel skabe stabilitet.



Gennem hele 2017 har vi set eksplosiv fremgang, og hvor vi fra januar 2017 havde crypto currencies priser på under $1,000, har vi ved årets udgang set priser over både $10,000 og $11,000.

