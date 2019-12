AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-13 18:50:27

Få den perfekte kage med ny smart bageform

Kunsten at bage er pludselig blevet gjort en del nemmere. Det har en ny smart bageform fra FirstBuild sørget for.

Hvordan ved man, hvornår en kage er færdig og klar til at tage ud af ovnen? Hvis man har en del erfaring med at bage, er det normalt ikke noget problem.

Hvis du dog er en af dem, der gerne vil blive bedre til at bage, men som samtidig er blevet træt af at gætte på, hvor længe din kage skal have, så vil den nye opfindelse fra FirstBuild uden tvivl være et interessant valg.

FirstBuild har netop løftet sløret for en ny bageform, der giver dig besked om, hvornår din kage har bagt nok.

Dette betyder, at det nu også i den almindelige husstand er muligt at skabe gode kager på kontinuerlig basis.

Den nye bageform forventes at være på butikshylderne i starten af 2018. Den er designet til at passe perfekt til ovne fra GE Appliances.