AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-21 17:03:52

Få dit barns tablet tilbage, hvis dit barn mister den

Det kan nemt blive dyrt, hvis børnene mister deres tablets eller andre genstand. Undgå ved at sætte klistermærker på dine børns tøj, tablets og legetøj.

Mange børnehaver har legetøjsdage, hvor børnene kan få lov til at tage deres yndlings legetøj med i børnehaven, så de kan lege med det sammen med de andre børn. Det er en stor succes både for det enkelte barn, og fordi børnene får noget nyt legetøj, som de kan lege med oppe i børnehaven.

Der sker desværre bare ofte det, at legetøjet bliver væk. Det er ikke verdens største problem. Det kan være, at dit barn er det eneste barn, som har netop den type legetøj med, så hvis det bliver fundet igen, kan det nemt returneres til ejermanden. Det kan også være, at legetøjet ikke var specielt dyrt. Det betyder derfor ikke alverden, om det skal erstattes af noget nyt. Det er bare ikke alle ting, som det er ligegyldigt, om man mister. Navnemærker kan sørge for, at tingene finder hjem, hvis det bliver fundet.



Nye tider

Tiderne skifter altid, og det samme gør legetøjet. Mange børnehaver, børnehaveklasser og SFO’er tillader nu, er børnene kan tage deres tablets eller smartphones med til legetøjsdag. Her bliver problemstillingen omkring forsvundet legetøj meget mere alvorlig. Navnemærker kan heldigvis sørge for, at det ikke bliver helt så stort et problem. Problemet ligger nemlig i, at alle tablets ligner hinanden. Børnene kan derfor nemt, få dem forvekslet.



Normalt putter man navnemærker i tøj, som fx vanter og huer. Her tjener de det formål at sørge for, at de rigtige vanter kommer med det rigtige barn hjem. Det kan navnemærkerne også sørge for med tablets. Det er endda endnu mere vigtigt. Tøj og sko kan man erstatte forholdsvist billigt, og det skal alligevel skiftes ud før eller senere, men med en tablet er det straks være. De kan nemt komme op og koste flere tusinde kroner. Dertil skal man også ligge, at hvis et barn mister sin tablet, mister barnet også alle dets billeder, apps, tegninger med mere.



Klistermærker i massevis

Der er selvsagt ikke særligt fedt at miste en tablet eller nogen andre ting for den sags skyld. Derfor er det en god idé at få bestilt nogle navnemærker hjem. Navnemærkerne kommer som klistermærker, og de kan sættes på alt lige fra tøj og sko til tablets og madpakker. De kan endda klare en tur i opvaskeren, hvis madpakken trænger til en omgang.



Klistermærkerne er også sjove for børnene at sætte på deres ting. De kan på den måde også lære, at der er mange ting, som det er vigtigt at passe godt på. Der er heller ikke noget, som pryder en tablet mere, end snesevis af små navnemærker med navne som Noah, Lauge eller Sofia.

Så, hvis du vil undgå at miste de dyreste ting, så få fat i en bunke klistermærker. De kan redde en ellers træls situation, hvis tabletten bliver fundet i god behold.