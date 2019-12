AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-28 15:00:00

Få hjælp til struktur og orden med ERP-system

Hvis du, som mange andre, har brug for ekstra hjælp til de mange administrative opgaver, som følger med, når man har en lille eller mellemstor virksomhed, så kan et ERP-system hjælpe.

Når man starter en ny virksomhed op, eller kommer i gang med det projekt, som man har gået med i mange år, kan det være en følelse af ren lykke. Især når der kommer vind i sejlene og den nye virksomhed oplever stor vækst. Men mange nye iværksættere løber ofte ind i problemer, når virksomheden rammer det punkt, hvor det kan være svært at overskue det hele. Der kan være økonomiske formaliteter, juridiske regler og paragraffer, overblik over inventar og mange andre ting, som det kan være svært at have overblikket over. I hvert fald, når man skal vide det hele på en gang.



Giver struktur og orden

Der findes heldigvis forskellige tiltag, som kan hjælpe iværksættere af den ene eller anden slags med at få struktur og orden på alle de forskellige områder, som en virksomhed indeholder. Mircrosoft Dynamics 365, også kaldet Dynamics NAV, har alle de funktioner, som en virksomhed af lille eller mellemstor størrelse har brug for, når det kommer til organisering af forskellige elementer.



Microsoft Dynamics 365 er et ERP system, eller et Enterprise Ressource Planning system, som det også hedder. Det er et software program, som kan varetage størstedelen alle funktionelle områder i en virksomhed. Det kan være områder som salg, indkøb og lagerstyring for bare at tage nogle få af de områder, som et ERP system kan varetage.



Hjælper på mange områder

Microsoft Dynamics 365 eller Dynamics NAV, kan hjælpe iværksættere der har lidt for meget hængende over deres hoveder. Økonomien i en virksomhed kan være noget, der til tider kan være svært at overskue. Med Dynamics NAV får man et ERP system, som kan administrere likvider midler, aktiver og bankforretninger. Man får også et system, som kan håndtere salg og service ved bland andet at assistere på områder som administration af kontakter, salgsmuligheder og servicekontrakter.



Det kan måske godt lyder meget avanceret at skulle gå i gang med ERP systemer og forskellige program funktioner, men det er meget lettere end det lyder. Microsoft Dynamics 365 kommer nemlig i en form, så det spiller sammen med alle de andre programmer fra Microsoft Office. Det er gode gamle programmer som Word og Excel, som man kan bruge i Dynamics NAV. Det fungerer endda også sammen med Outlook, så man kan arbejde direkte fra sin indbakke.



Det kan være meget kaotisk at stå med alle regnskaberne selv, at huske på, hvor meget man har tilbage af det ene eller det andet produkt eller at komme i tanke om, hvem det nu var, der kunne være interesseret i at bestille en stor ordre. Det kan være meget at forlange af selv den bedste virksomhedsleder. Derfor kan et ERP-system være en rigtig stor hjælp. Det giver en frihed til, at man kan gøre de ting man er bedst til.