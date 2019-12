AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-12-08 21:07:00

Første søndag i advent 2017 - TWEAK.DK JULE GIVEAWAY

Tweak.dk sætter gang i adventskonkurrencen 2017, som indeholder mange fede produkter frem mod julen 2017. Desto flere steder du deltager, desto flere lodder får du med i puljen.

Første omgang af vores adventskonkurrence på Tweak.dk 2017 er hermed skudt i gang. Vi starter blidt ud, men tingene udvikler sig naturligvis frem mod jul med flere og vildere præmier. Der er alt mulig grund til at være med i kampen om at sikre sig fede ekstra julegaver.

Måske dukker der også en overraskelse op undervejs, eftersom listen af produkter konstant udvides.

For at deltage skal I springe forbi vores Gleam.io konkurrence og deltage. Jo flere af mulighederne I benytter, jo bedre er chancen for at vinde.

1. søndag i advent 2017 - Tweak.dk

I første etape er der to præmier på højkant:

Razer bundlen består af:

Razer Ornata Chroma tastatur

Du kan læse mere om produktet HER

Tweak.dk har tidligere lavet en test af Razer Ornata Chroma tastaturet.

Razer Basilisk FPS mus

Du kan kan læse mere om produtet HER

Tweak.dk har tidligere lavet en test af Razer Basilisk FPS Gamer Musen

Sennheiser Gaming Headset:

Sennheiser GSP303 - Need for Speed Payback Edition

ENGINEERED TO MESMERIZE

GSP 303 Need for Speed™ Payback Edition* is the ultimate upgrade for those seeking to stay immersed in the race. Developed together with Ghost Games, this limited edition gaming headset is the perfect complement to the sound of your favorite engine or soundtrack.

Du kan læse mee om gevinsten HER

Konkurrencen løber frem til lørdag den 9. december kl. 12.00 middag, og vinderne vil blive offentliggjort næste søndag, hvor næste omgang med nye chancer og præmier skydes i gang. Så husk at følge med.

Vinderen får herefter 14 dage til at vende tilbage, hvorefter præmien bortfalder, og der trækkes en ny vinder.

Disclaimer: Tweak.dk crew og dennes husstand må ikke deltage i konkurrencen.

Held og lykke til alle deltagere!

Tak til Razer og Sennheiser for at være med til at gøre det hele muligt.