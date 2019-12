AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-07 22:15:06

FX lancerer egen streaming-service

Streaming er blevet det nye store hit. Det har mange virksomheder været kloge nok til at finde ud af, heriblandt FX.

Streaming er blevet det nye store hit. Det har mange virksomheder været kloge nok til at finde ud af, heriblandt FX.

FX er blevet en del af listen over virksomheder med egen streaming-service. Det sker efter, at FX+ netop er blevet annonceret.



FX+ er dog ikke for alle. Den nye streaming-service vil kun være tilgængelig for Comcast Xfinity-brugere.



New York Times melder desuden, at Comcast Xfinity-brugerne vil få adgang til FX+ for kun seks dollars om måneden.



FX+ vil give mulighed for at se tv-serier som American Horror Story, It’s Always Sunny in Philadelphia og Atlanta.



Nu da FX har fået deres egen streaming-service, vil vi nok komme til at se en del færre FX-serier hos nogle af konkurrenterne.