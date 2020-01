AUTHOR :

Facebook Messenger Dark Mode tilgængelig for alle

Tidligere i år blev det afsløret, at Facebook testede dark mode til deres Messenger app. Det blev senere afsløret, at brugerne kunne aktivere funktionen med et simpelt trick (Easter egg), men den gode nyhed er, at hvis du sætter pris på dark mode tilstanden på dine apps, har Facebook meddelt, at funktionen nu er tilgængelig for alle.



Sådan slår du dark mode til i Messenger: (tidligere version)



Åben Messenger på din Android telefon eller iPhone

Send et ”måneikon” til en i vennekredsen

Wupti, du har aktiveret natindstillingen, skriver Messenger nu



Vil du deaktivere funktionen:

Åben Messenger på din Android smartphone eller iPhone

Tryk på dit billede i øverste venstre hjørne

Slå Natindstilling fra



“According to Facebook, “After a month-long Easter Egg activation with countless crescent moon emojis, we are excited to announce that everyone around the world will be able to activate dark mode in Messenger with a simple toggle switch from settings. The toggle is rolling out globally today.”



Hvis du vil aktivere funktionen, skal du bare trykke på dit profilbillede i Messenger-appen for at få adgang til appens indstillinger, og klik derefter på ”toggle on dark mode”tilstand for at skifte appen fra dens aktuelle lyse tema til dark thmaet. Selvom dette måske synes at være rent et æstetisk valg, hjælper natindstillingen med at reducere blænding, når du bruger appen med natindstillingen.



I nogle tilfælde kan det endda bidrage til at spare batteriets levetid, som Google selv tidligere havde anerkendt i deres egen test.



