AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-14 14:15:54

Facebook kan være på vej med egen kryptovaluta

Facebook har mærkeligt nok endnu ikke fået sin egen kryptovaluta. Det skulle der dog være planer om at lave om på.

Bitcoin er verdens mest populære kryptovaluta, men det betyder langt fra, at det er den eneste.

Der findes mange forskellige kryptovalutaer derude, og nu tyder noget på, at Facebook er klar til at blive en af dem.

Sådan lyder meldingen i hvert fald i en rapport fra Cheddar, der påstår, at Facebook har planer om at lancere sin egen kryptovaluta.

Dette stemmer meget godt overens med tidligere rygter om, at Facebook allerede sidste år skulle have startet med at studere blockchain-teknologi.

Blockchain er er kontinuerligt voksende liste af blokke, som er forbundet med kryptografi og derfor bruges til at udvikle kryptovalutaer.