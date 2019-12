AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-31 13:57:35

Facebook midlertidigt forbudt i Papua Ny Guinea

Borgerne i Papua Ny Guinea skal i den næste måneds tid finde noget andet end Facebook at bruge tiden på.

I Papua Ny Guinea er Facebook i den grad kommet under luppen. Landets regering har nemlig valgt at give sine borgere et midlertidigt forbud mod at bruge Facebook.

Det omtalte forbud er sat til at gælde i en måned. Regeringen og kommunikationsministeriet vil bruge den tid på at identificere de Facebook-brugere, der har stået for at oprette falske kontis, uploade pornografiske billeder og skrive vildledende informationer.

Det er den nylige skandale i og omkring Facebook, som har inspireret landets regering til at indføre et midlertidigt forbud.

Regeringen har tilmed brugt den seneste tid på at diskutere muligheden for at oprette et helt nyt socialt netværk, der kan gå ind og erstatte Facebook.

Det er dog ikke noget, som kommer til at ske lige med det samme, hvorfor befolkningen i Papua Ny Guinea igen får mulighed for at benytte sig af Facebook om en lille måneds tid.