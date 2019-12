AUTHOR :

Facebook tilføjer dating features til deres app

Markedet for dating er uden tvivl lukrativt rent økonomisk, men om det er derfor Facebook og Mark Zuckerberg kommer med dette nye tiltag, melder informationerne intet om.

Mark Zuckerberg afslørende planerne under firmaets årlige F8 developers konference i går. Her forklarede Zuckerberg en dating integration bliver en del af deres mobile app indenfor en nær fremtid.



“This is going to be for building real, long-term relationships — not just for hookups,” forklarede Zuckerberg. I samme omgang bekræftede han dating tilføjelse kun blev en af deres app, og ikke desktop versionen. Hertil skulle dating featuren komme som en option, som kan vælges til og fra efter eget ønske.



”Users will be able to create a dating profile that is separate from their main profile. They will see potential matches based on their dating preferences, things they have in common, and even mutual friends. Users can also discover others that have similar interests through their groups and events”

”What users do within the dating feature will not be shared with their friends, so you have privacy”



Det forventes Facebook føjer den nye dating feature til indenfor et par måneder.