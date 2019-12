AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-03-24 15:30:54

FarCry 5 Boomer unboxing

Vi unboxer en Boomer Box fra Ubisoft for at varme op til Far Cry 5

Udgivelsen af Far Cry 5 fra Ubisoft er lige om hjørnet og for at varme op hart de sendt os en goodie box aka Boomer Box så redaktions hunden blev taget med på en unboxing og var meget tilfreds.

Se med på YouTube.

Far Cry 5 fra Ubisoft bliver frigivet d. 27. marts til PC, Xbox One og PlayStation 4.