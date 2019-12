AUTHOR :

2019-03-20

Forskere tror, at de kan omdanne havvand til hydrogenbrændstof

Når det kommer til bæredygtige energikilder, er vandkraft en af de måder, der udnytter naturen til at bidrage til at skabe rene og bæredygtige energikilder. Vi har også set, hvordan nogle forskere tidligere har udforsket ideen om at bruge havvand til at generere vandkraft.

Desværre har det vist sig at være lidt vanskeligere at benytte sig af havvand til at generere brintbrændstof.

Dette skyldes blandt andet saltet i havvand, kan korrodere teknologien, der bruges til at skabe brintprocessen. Derfor er er forskerne ikke helt kommet i mål, og må stadig ty til renset vand. Men ifølge forskere ved Stanford (via Engadget) tror de, at de måske har fundet ud af en måde.

For at skabe hydrogenbrændstof anvendes elektrolyseprocessen, der spalter vandet.

Men som tidligere nævnt, kan saltet i havvand korrodere splittesystemer. For at bekæmpe dette problem har Stanford-forskerne lagopdelt nikkeljernhydroxid og nikkelsulfid oven på en nikkelskumkerne. Dette vil medvirke til at bremse nedfaldet af metallet under, så processen ikke skades af saltet.

Mens de nuværende opdelingssystemer kan gøre havvand til brintbrændstof, anslås det, at det formentlig holder i ca. 12 timer, før det bliver for korroderet til at kunne bruges. Men med denne nye coating forventes det at vare i tusindvis af timer, og en potentiel løsning på problemet kan være tæt.

Forskerne maner dog til fornuft, og forklarer det kan vare et stykke tid endnu, før de kan udnytte havvandets potentiale.

