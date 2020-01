AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-20 08:34:47

Forskere vil bruge AI til at skabe den perfekte pizza

Er madlavning en kunstform eller er det videnskab? Der er masser af kokke derude, der laver mad baseret på følelse og udseende, mens der er andre i samme boldgade, der har udnyttet videnskab til deres fordel, hvilket resulterer i spektakulære kreationer som molekylær gastronomi.

Er madlavning en kunstform eller er det videnskab? Der er masser af kokke derude, der laver mad baseret på følelse og udseende, mens der er andre i samme boldgade, der har udnyttet videnskab til deres fordel, hvilket resulterer i spektakulære kreationer som molekylær gastronomi.



Nu har forskerne ved MIT taget den skridte videre, og mener madlavning stort set handler om videnskab., og faktisk tror de så meget på ideen, at forskerne nu forsøger at skabe et AI, der kan frembringe den "perfekte" pizza baseret på udseende alene.



Navngivet PizzaGAN projektet, er dette et eksperiment, der vil lære en maskine, hvordan man laver en pizza ved blot at genkende forskellige aspekter af madlavningen. Dette gøres ved at fodre AI’en med forskellige trin involveret i fremstilling af en pizza, som f.eks. udrulning af dejen, tilsætning af sauce, ost og fyld.



Når hvert trin er gennemført, ændres pizzaens visuelle udstyr, og i sidste ende håber man, at AI'en vil kunne genkende trinnene og derefter kopiere den.



“Given only weak image-level supervision, the operators are trained to generate a visual layer that needs to be added to or removed from the existing image. The proposed model is able to decompose an image into an ordered sequence of layers by applying sequentially in the right order the corresponding removing modules.” forklarer forskningsholdet.



Dette er ikke være første gang, at teknologien anvendes til pizza. I sidste måned annoncerede verdenskendte Domino, at de vil bruge kamerasystemer i deres pizzafremstillingsproces for at bestemme en pizza kvaliteten, og om der er nok fyld på, hvorvidt fyldet er spredt korrekt, om der er den rette mængde ost, og så videre.



Fagre ny verden.

Kilde:

pizzagan, Pixnio