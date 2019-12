AUTHOR :

Forventer du 280.000 tilbage i SKAT, kan OrionX2 fra OverclockersUK blive din

$43,000 eller rundt regnet 280.000 danske kroner. Det er prisen for denne vandvids maskine, som er præsenteret hos OverclockersUK, som er bygherren af OrionX2 bæstet sammen med overclocking entusiasten Ian “8Pack” Parry.

Denne maskine får vores The Deathstroke Build 2 til at blegne:

To systemer i samme maskine med Titan RTX grafikkort, syv reservoirs, er bare få dele ud af mange fra øverste hylde, som udgør fundamentet til denne super PC.

Kredit: OverclockersUK



For $43,000 bliver OrionX2 din, og en super computer bygget af overclocking entusiasten Ian “8Pack” Parry, og består af to overclocket systemer pakket ind i et enkelt kabinet som resulterer i en ondsindet workstation/gaming maskine kombo.

Kredit: OverclockersUK



Det primære system sammensættes af et ASUS Rampage VI Extreme Omega Edition E-ATX bundkort, en 18 core/ 36 thread Intel Core i9-7980XE processor overclocket til minimum 4.6GHz.

På grafikdelen udstyres OrionX2 med verdens pt. Mest kraftfulde desktop GPU, Titan RTX. Her kan du vælge mellem at få tre kørende uafhængig eller to forbundet via NV-Link.

Kredit: OverclockersUK



Af RAM byder OrionX2 på 128GB RAM clocket ved 3200MHz, og andre andre specifikationer finder vi 2TB Intel 970 Evo M.2 NVMe SSD’er, og en14TB Seagate Ironwolf Pro HDD.



Selv andet system i OrionX2, vil give den mest hardcore gamer våde drømme. Her bliver vi budt op til dans af et ASUS ROG Strix Z390I Gaming Mini-ITX bundkort, Intel Core i7-9700K overclocket til 5.0GHz samt endnu et Titan RTX til lækker 4K gaming, sammen med 16GB RAM, yderlige to 2TB Samsung 970 Evo M.2 NVMe SSD’er i RAID 0, og en 14TB Seagate Ironwolf Pro HDD.

Kredit: OverclockersUK



Om kølingen fortæller OverclockersUK selv:

"Our high-end components receiving the 8Pack overclocking treatment, a special liquid cooling system was required. It’s made up of three independent loops (with custom acrylic pass-through plates), seven reservoirs, three pumps, and 5 meters of hard piping. In total, the system contains 8 liters of coolant"



Herligheden er bygget i et modificeret Phanteks Enthoo Elite cabinet og en 2000W PSU.

