AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-21 12:41:38

Fox News får sin egen streaming service

Fox News er hoppet med på streaming-bølgen. Den amerikanske tv-kanal løfter inden længe sløret for en ny streaming service.

Fox News har bekræftet, at man i disse dage gør klar til at lancere sin helt egen streaming service ved navn Fox Nation.

Fox Nation vil give adgang til mere end 20 års indhold fra Fox News, daglige programmer og eksklusive events.

Indholdet er blevet nøje udvalgt, så det ikke kommer til at overlappe med indholdet fra tv-kanalen selv.

John Finley, der fungerer som vicepræsident for udvikling og produktion hos Fox News, påpeger desuden, at Fox Nation har en bestemt målgruppe for øje.

Denne målgruppe udgøres af de såkaldte ”super fans” – altså de mest loyale seere til Fox News.