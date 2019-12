AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-29 22:57:19

Frank Miller bag kommende Netflix-serie

Netflix har givet Frank Miller en afgørende rolle omkring produktionen af en helt ny serie, som er baseret på legenden om King Arthur.

Frank Miller er en mand, som de fleste tegneserie-fans kender. Han har stået bag værker som Sin City og 300.

Nu er Frank Miller igen på banen, men denne gang er det ikke med en ny tegneserie. Frank Miller er nemlig manden bag en kommende Netflix-serie ved navn ”Cursed”.

”Cursed” er baseret på legenden om King Arthur. Den vil i den sammenhæng have sit fokus på Lady of the Lake, som var hende, der gav sværdet Excalibur til King Arthur.

Der vides endnu ikke, hvornår ”Cursed” får sin premiere på Netflix.

Men hvis man er fan af Frank Miller og hans tidligere arbejde, så vil det i den kommende tid være klogt at holde et vågent øje med nye meldinger fra Netflix.