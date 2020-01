AUTHOR :

2019-03-27

Full Size Lego McLaren Senna afsløret

Nu har LEGO besluttet sig for at fuld størrelse McLaren Senna. Life sized versionen blev lavet af 468.000 LEGO klodser, og det tog 30 personer over 2.700 timer at bygge bilen.

På hylden hos LEGO, finder vi en ny LEGO McLaren Senna, som er meget mindre end originalen med dens 15 cm.

LEGO fortæller:



30 people. 2,700+ hours. 468,000+ bricks. Introducing the Full-Scale LEGO® McLaren Senna – replicating our latest LEGO® Speed Champions set. A fully interative build of our most extreme track-focused car with working sound and lights and the ability to control the engine. Featuring Pirelli P Zero Colour Edition tyres with orange sidewall graphics. Weighing nearly 1.9 tons. The chance to sit in a real McLaren Senna seat.



Challenging the impossible yet again.



Du kan finde flere detaljer om denne fantastiske McLaren Senna lavet fra Lego via McLaren og LEGO på nedenstående links.

