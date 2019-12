AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-28 20:41:00

Gør boligsalget overkommeligt med nye apps

Nye apps kan gøre det kaotiske boligmarked mere overskueligt for boligejere, der selv vil sælge bolig.

De fleste bolighandler bliver gennemført med hjælp fra en professionel i form af en ejendomsmægler. Han eller hun skal hjælpe med at orientere køber eller sælger inden for boligmarkedet. Det er da også dejligt at få hjælp, men der er en hage ved det. Mange ejendomsmæglere tager nemlig en klækkelig sum af salgsbeløbet, når de har udført deres opgaver.



Derfor udforsker mange boligejere muligheden for selv at sælge deres boliger. Det, at sælge sin egen bolig kræver dog, at man har et par ting på plads. For det første skal man have en idé om, hvordan boligmarkedet fungerer, hvornår det er en god idé at sælge sin bolig, og hvor meget ens bolig egentligt er værd. For det andet skal man have fat i en boligadvokat. En boligadvokat kan sikre dig, at du det formelle på plads. Et selvsalg kræver nemlig, at der er udfyldt en del juridiske formularer, og de skal selvfølgelig være udarbejdet ordentligt.



Mobilen kan give overblikket

Det er nemt nok at få fat i en boligadvokat, men det er straks svære at få et overblik over boligmarkedet og især, hvis man forsøger at sælge sin bolig i København eller en af de andre store byer. Der er et virvar af boliger, og priserne varierer meget fra sted til sted, og de svinger også mellem forskellige perioder.



Det kan alt sammen virke utroligt uoverskueligt, og det er her, at man ofte tyer til en professionel. Der er dog andre muligheder at gå til, hvis man vil indhente alle de oplysninger, som man behøver for at gøre en god forretning i forbindelse med sit selvsalg af sin bolig.



Der findes nemlig en række apps som kan hjælpe en godt på vej og måske tage en hele vejen til målstregen, hvor den store fortjeneste står og venter. Blandet andre virksomheder som Bolighed og Boligsiden har oprettet apps, der overvåger boligmarkedet.



Leverer alle de vigtige tal

Disse bolig-apps behandler store mængder af data fra forskellige kilder, sammenligner statistiker, og giver på baggrund af alt dette en række oplysninger om boligmarkedet. De kan fortælle, hvor meget din bolig er værd, som boligmarkedet ser ud lige nu. De kan sige noget om, hvad andre boliger af samme type koster, og hvornår de er blevet solgt. Sidst men ikke mindst kan de tilmed lave en prognose og udregne, hvornår det er det mest frugtbare tidspunkt at sætte sin bolig til salg på markedet.



Med en boligadvokat i folden og en app til at give et overblik over boligmarkedet kan man altså selv sælge sin bolig med ro i sindet. Boligadvokaten sørger for at det formelle er på plads, og resten styrer man selv. På den måde kan man få det maksimale ud af sit bolig salg, og man undgår at betale store salærer til ejendomsmæglere.



Så hvis du længe har gået og overvejet mulighederne ved at sælge din egen bolig, så har du nu en række værktøjer, som kan hjælpe dig godt på vej.