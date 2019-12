AUTHOR :

GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC billeder, benchmarks leak og priser

Forud for officiel lancering af GeForce GTX 1660 Ti, er en række informationer lækket. Heriblandt finder vi GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC billeder, benchmarks leak og priser,

Starter vi med at kigge på prisen på 279 USD, som er omtalt via HardOCP i sidste måned, så bliver der tale om en ret konkurrencedygtig pris set ud fra det segment GeForce GTX 1660 Ti placeret i. For at toppe wauw faktoren af, skal performance naturligvis gå hånd i hånd.



Her kommet næste leaks som fod i hose. NVIDIA GTX 1660 Ti har været en tur gennem Final Fantasy XV benchmark, som dog ikke er bedst tænkelige testscenarie for et retmæssigt resultat for GTX 1660 Ti. Her performer GTX 1660 Ti som TITAN X fra Maxwell generationen i nedenstående graf.



De nye benchmark resultater kommer via TUM_APISAK.

