AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-22 14:25:01

Galaxy S8 fingeraftrykssensor er lige ved siden af kameraet

Samsung burde nok have tænkt over at holde deres ’Unpacked event’ lidt hurtigere, eftersom der findes utroligt mange billeder, videoer og marketingsidéer af den populære smartphone. Evan Blass er tilbage i aften – igen – med flere billeder af Galaxy S8 som bliver udgivet d. 29 marts.

Evan Blass har allerede afsløret de tre farver (black sky, orchid grey, and arctic silver), som S8 vil være tilgængelig i. Nu får vi også en bedre idé om, hvordan disse farver ser ud bagpå telefonen.

Fingeraftrykssensoren er ved siden af kameraet. Mange hader det, mens mange mener at, man kan vænne sig til det. På alle telefonerne er forsiden sort. Det er der flere der mener er et temmeligt smart valg fra Samsungs side. Dette er med til at gøre, at man hoder fokus kun på skærmen, og ikke på siderne rundt om den.

Galaxy S8 forventes at blive udgivet i hele Europa i slutning af april efter smartphonens afsløring i slutning af denne måned. Det vil være virksomhedens første smartphone til at fremvise sin nye Bixby smart assistent.