AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-19 12:32:09

Galaxy S8 og S8 Plus ejerne slipper af med Bixby funktionen

Galaxy S8 og S8 Plus ejerne slipper af med Bixby funktionen gennem en ny opdatering Samsung imødekommer brugerne med.

Er du ejer af de nye Samsung Galaxy S8 og S8 Plus, så har du sikkert søgt Google tynd efter en made at deaktivere Bixby knappen på din smartphone. Nu forlyder det Samsung kommer brugerne i møde, og føjer en feature til, der gør du kan deaktivere denne funktion.

Nettet flyder med forumstråde, hvor brugerne er ved at hive håret af sig selv i irritation over at blive tvunget til en dedikeret knap til Bixby Home på deres smartphone.



Informationerne kommer fra Sammobile, som omtaler en update er på trapperne, som løser irritationsmomentet på Galaxy S8 og S8 Plus.



Opdateringen har allerede ramt flere, uden det virker som der er helt styr på hvem der modtager denne opdatering.



