AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-28 00:36:01

Gaming-afhængighed tæt på at blive klassificeret som en sygdom

WHO, der også går under navnet World Health Organization, overvejer kraftigt at klassificere gaming-afhængighed som en sygdom.

WHO er tæt på at klassificere, hvad de har valgt at kalde for gaming-afhængighed, som en sygdom af mental karakter.

Man kan blive diagnosticeret med gaming-afhængighed, hvis man på grund af for meget gaming oplever uoverensstemmelser i sin personlige, familiære og sociale hverdag.

Så hvis du en dag fanger dig selv i at miste kontrollen og din trang til gaming overtager andre livsinteresser og dagligdagsaktiviteter, lider du nok af gaming-afhængighed.

Der har tidligere været tilfælde af gaming-afhængig, som har været så ekstreme, at det på længere sigt har ført til kollaps og i værste fald døden.