AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-28 02:08:41

Geneva Touring S DAB Radio – Et kraftfuldt lydvalg

Enkelte gange skal radio-elskerne også forkæles. En ny DAB-radio er netop kommet på banen, og det er en smart en af slagsen.

Radioer går tit og ofte for at være oldschool. Denne betegnelse forsøger den nye Geneva Touring S DAB Radio dog at gøre op med.

Der er her mulighed for, at du kan få fingrene i en smart lille sag, hvor især lydkvaliteten er uforlignelig.

Geneva Touring S DAB Radio kan købes med Bluetooth, LED display og et tilhørende lithium-batteri, der kan holde op til 20 timer.

Den eksklusive radio findes i forskellige farver, heriblandt sort, rød og cognac-farvet. Den kan desuden erhverves for den nette sum af 215 dollars.