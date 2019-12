AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-15 01:40:28

Gillian Anderson færdig med X-Files

Gillian Anderson har sagt endegyldigt farvel til X-Files-universet. Det kan meget vel få store konsekvenser for en eventuel fortsættelse af serien.

X-Files er i øjeblikket på banen med sæson 11. Og ligesom tidligere er det med Gillian Anderson og David Duchonov i rollerne som Scully og Mulder.

Nu tyder noget dog på, at 11. sæson også bliver den sidste. Gillian Anderson har nemlig bekræftet, at hun ikke vender tilbage til X-Files-universet.

Det løftede sløret for sin afgørelse i forbindelse med den igangværende pressetur for Television Critics Association.

Her brugte hun tilmed lejligheden til at fortælle, at hun allerede inden 11. sæson var tæt på at lægge X-Files på hylden.

X-Files kan rent teknisk godt fortsætte med en anden skuespiller i rollen som Scully. På nuværende tidspunkt synes dette dog som en stor usandsynlighed.