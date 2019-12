AUTHOR :

Glædelig jul og godt nytår fra Tweak holdet - Fra alle os til alle jer!

Året nærmer sig med raske skridt sin afslutning, og tiden er kommet til at ønske Jer alle en glædelig jul og bragende godt nytår. 2018 har været endnu et hektisk år på redaktionen, som har budt på knap 400 reviews/artikler/guides samt næsten 2000 nyheder.

Hertil kommer bunker af giveaway/konkurrencer og en vækst på næsten 25 procent sammenlignet med 2017. Vores Sociale Medier vækster; YouTube Facebook og Instagram. Vi har deltaget i en række events i Danmark, været sponsorer til flere LANs, og har været fast inventar på både Computex og CES samt flere presseevents i Danmark og Norden.



I starten af 2019 åbner vi for fuld udblæsning for vores nye design, som udover at byde på et design/CMS bygget helt fra bunden, også vil have en række innovative og nyskabende features/teknologier på menuen, som vil gøre Jeres færden i Tweak landet helt unik.



Vi beholder vores faste Tweak.dk DNA på redaktionen, hvilket betyder dybdegående nørdede anmeldelser med kompromisløse ærlige holdninger i vores vurderinger. Dette krydres med mere fast udvidelse til områder som Smartphones, eSport, Smart Home gadgets og andre finurlige teknologiske dimser og dimse dutter.



Januar starter ud med vores dækning af CES, hvor vores videospecialist er tilstede og vil sørge for visuel lækker og dybdegående journalistik sammen med et hav af CES 2019 nyheder.



Slutteligt vil redaktionen ønske Jer og vores samarbejdspartnere en glædelig jul og godt nytår.



Vi ses i januar….