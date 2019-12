AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-09 01:47:24

GoPro har sat sig selv til salg

GoPro synes tæt på at kunne dreje nøglen om. Nu har man besluttet sig for at lede efter en mulig køber.

GoPro er en virksomhed i store problemer. Faktisk ser det så skidt ud, at GoPros markedsværdi er faldet med lidt under 1 milliard dollars.

Som konsekvens af dette har GoPro været nødt til at afskedige op til 20 procent af sine ansatte og sætte sig selv til salg.

CEO Nick Woodman har bekræftet, at GoPro er villig til at overveje et samarbejde med en anden virksomhed.

Hvis der opstår en mulighed for at starte et samarbejde med en virksomhed lignende GoPro, så er det helt sikkert noget, vi vil overveje, siger Nick Woodman til CNBC.

GoPro har hyret J.P. Morgan Chase til at varetage salget af virksomheden.