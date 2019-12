AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-03 14:48:04

Google Pay gjort tilgængelig til internettet og iOS

Konkurrencen mellem Google og Apple har lige fået endnu et nøk opad. Det har førstnævnte virksomhed sørget for.

Der findes i dag en lang række betalingsservicer, som man kan benytte sig af på mobilen. En af dem er Google Pay.

Nu er godt nyt til dig, der ofte vælger at betale med Google Pay. Det vil for fremtiden nemlig også kunne lade sig gøre at bruge Googles betalingsservice på internettet og iOS.

Dette nye træk fra Google er uden tvivl et forsøg på at overgå Apple Pay, der har haft det svært ved at slå ordentligt igennem.

Det skyldes en lang række af finansielle virksomheder, der ikke har det bedste øje til Apple Pay. Det kan man blot tage til Australien for at blive bekræftet i.

Det skal på den baggrund blive spændende at se, hvor godt Google Pay bliver modtaget af iOS-brugerne.