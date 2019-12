AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-05 12:10:20

Google Pixel og Nexus får en december sikkerhedspakke i morgen

Google har releaset en Android security bulletin for indeværende måned, og den afslører Google Pixel og Nexus får en sikkerhedsopdatering fra i morgen, som lukker ned for sikkerhedsbrists i Googles Android OS.

Heriblandt kommer der et fix til Krack Wi-Fi sikkerhedsproblemet, som gør det muligt at få adgang til dine enheder via den trådløse del.

“The Android Security Bulletin contains details of security vulnerabilities affecting Android devices. Security patch levels of 2017-12-05 or later address all of these issues. To learn how to check a device’s security patch level, see Check & update your Android version.

Android partners are notified of all issues at least a month before publication. Source code patches for these issues will be released to the Android Open Source Project (AOSP) repository in the next 48 hours. We will revise this bulletin with the AOSP links when they are available”.

Opdateringen sker som en “OTA” opdatering (On The Air)

