AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-05 22:14:48

Google annoncerer deres Pixel Buds

Google har netop markeret sig med en masse spændende nye produkter. Et af dem er de nye høretelefoner ved navn Google Buds.

Google er måske ikke mest kendt for at være den største spiller høretelefons-branchen. Ikke desto mindre har virksomheden nu valgt at annoncere de nye Google Pixel Buds-høretelefoner.

Som navnet måske antyder, er der tale om et par høretelefoner, der er trådløse. De er i øvrigt Googles første trådløse høretelefoner nogensinde.

De nye høretelefoner er blevet annonceret sammen med en række andre produkter, heriblandt den såkaldte Pixelbook.

De nye høretelefoner er blevet lavet på et design, der har taget hensyn til komfort og sikkerhed.

Hvis du er interesseret i at købe Google Pixel Buds, så ligger prisen på 159 dollars. De vil være tilgængelige fra og med november.