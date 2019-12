AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-20 15:48:13

Google er på vej med tre nye telefoner

Efterfølgere til Googles Pixel smartphones er allerede blevet bekræftet i år, men det ser ud til vi i alt vil se tre nye telefoner dette efterår. Udover, hvad der sandsynligvis vi være Pixel 2 og Pixel XL 2, er der en tredje større smartphone, efter sigende under udvikling.

Efterfølgere til Googles Pixel smartphones er allerede blevet bekræftet i år, men det ser ud til vi i alt vil se tre nye telefoner dette efterår. Udover, hvad der sandsynligvis vi være Pixel 2 og Pixel XL 2, er der en tredje større smartphone, efter sigende under udvikling.

Det blev afsløret i sidste uge, at Google holder fast sine ’long-used fish-based codenames’ for deres 2017-modeller af Pixel. De hedder henholdsvis ’’Walleye’’ og ’’Muskie’’.

Droid Life har bekræftet ’’via flere kilder’’, at et endnu en telefon vil ankomme med de to ovenstående modeller. Den skulle have fået kodenavnet ’’Taimen’’.

Til dem der ikke kender deres fisk, er en ’’muskie’’ (muskellunge) væsentlige større end en walleye, men de er begge forholdsvis små ved siden af en taimen. Man kunne derfor forestille sig, at størrelsesforholdene på telefonerne afspejler sig af deres navne.

En ’supersized’ version af en Pixel-smartphone, vil også kunne konkurrere mod den kommende Galaxy S8+. ’Leaker’ Evan Blass, afslørede sidste måned, at den største af Samsungs to telefoner vil have en skærm på 6,3 cm.