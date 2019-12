AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-14 10:17:15

Google forbyder alle cryptocurrency reklamer på deres platforme

I januar proklamerede Facebook et forbud mod cryptocurrency reklamer, og nu følger Google i kølvandet med et forbud.

Forbuddet kommer til at gælde reklamer ICOs, wallerts m.v., og gældende for alle Googles mange platforme.

Scott Spencer, Googles director of sustainable adverts skriver følgende:

“We don’t have a crystal ball to know where the future is going to go with cryptocurrencies, but we’ve seen enough consumer harm or potential for consumer harm that it’s an area that we want to approach with extreme caution”

Godt nyt for forbrugerne, som dagligt tæppebombes med lovpriserne reklamer om massive afkast indenfor kryptovalutaer, og det melder Google og Facebook fælles front imod som værende misledende og uden nogen form for garantier.

Fra juni 2018 træder forbuddet hos Google i kraft, hvilket estimeres vil ramme over 3 milliarder nuværende reklamer om kryptovalutaer via Googles, som i 2017 florerede på søgemaskinens mange projekter.