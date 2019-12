AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-23 20:03:28

Google har sporet adskillige android-brugeres lokation

Google har sporet adskillige android-brugeres lokation gennem det meste af 2017. Læs her, hvordan det har kunnet lade sig gøre.

Det har ikke været muligt at gemme sig med en android-telefon på hænderne. Det er nu kommet frem.

Quarts, der fungerer som Googles eget android-system, melder, at det siden begyndelsen af 2017 har været muligt for Google at spore android-brugeres lokation via opsatte mobilmaster – selv når lokaltjenester har været slået fra, og simkortet ikke har siddet i telefonen.

De unikke informationer om android-brugernes placering blev samlet i telefonerne og efterfølgende sendt til Google. Denne proces har ramt mange android-brugere – også dem, der ellers ikke har ønsket at gøre deres lokation bekendt for andre end dem selv.

- Fra januar dette år begyndte vi at undersøge mulighederne for Cell ID-koder som et ekstra signal, der skulle være med til at forbedre hurtigheden og ydeevnen af beskedtjenesten, siger en talsmand fra Google.

Google har på baggrund af den nye afsløring lovet, at man i slutningen af november vil stoppe med at indsamle data om android-brugeres lokation.