AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-27 18:04:33

Google lover flere Daydream-enheder

Hvis du godt kunne tænke dig at prøve Googles nye VR-platform, så frygt ej. Muligheden bliver næste år gjort større.

Google er blevet stærkt interesseret i virtual reality-teknologi. Faktisk har de som resultat heraf lanceret deres helt egen VR-platform ved navn Daydream.



De har sidenhen forsøgt at gøre Daydream kompatibel med deres Android-enheder. Det har dog været en kamp, da endnu ikke findes mange af den slags enheder.



Det vil Google nu lave om på. Googles CEO, Sundar Pichai, har i den forbindelse afsløret, at der i løbet af 2018 vil være mindst 11 enheder, der kan gøres kompatible med Daydream.



Det står endnu ikke klart, hvilke Android-enheder, der kommer til at være tale om. To af dem formodes dog at blive Googles 2017 Pixel smartphones.



Googles Daydream minder en del om Samsungs Gear VR-system. Det er fordi, at Daydream heller ikke skal sættes til en computer for at fungere.