Google opfordrer Chrome brugere til at opdatere deres browser omgående

Deres seneste version hedder 72.0.3626.121, og har du ikke allerede denne version installeret, kunne det være en god idé at skride til handling efter direkte opfordring fra Google.

Opfordringen kommer direkte fra Google, efter de har spottet en zero-day exploit.



I samme omgang opfordrer Google til man opdaterer på alle de enheder, hvor Google Chrome er installeret. Sikkerhedsfejlen er et problem med hukommelsesadministrationen i Chrome browserens FileReader, som giver mulighed for at ondsindet eksekverbar kode kan installeres via den fundne zero-day exploit.



FileReader er et integreret program i de fleste browsere, der gør det muligt for webapps at læse indholdet i brugernes lokale filsystem.

Den version af Chrome, du skal afvikle, er 72.0.3626.121, og frigvet i begyndelsen af marts 2019.

