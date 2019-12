AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-06 19:06:43

Gratis Windows 10 opgradering stopper 31 december

Et vink med en vognstang til dem af Jer, der stadig ikke er hoppet med på Microsoft Windows 10 styresystemet mens du kan få opgraderingen gratis, må hellere stramme sig op.

Et vink med en vognstang til dem af Jer, der stadig ikke er hoppet med på Microsoft Windows 10 styresystemet mens du kan få opgraderingen gratis, må hellere stramme sig op. Microsoft stopper nemlig tilbuddet ved udgangen af 2017, og dermed stopper festen fra 2018.



Microsoft forklarer selv:



If you use assistive technologies, you can upgrade to Windows 10 at no cost as Microsoft continues our efforts to improve the Windows 10 experience for people who use these technologies. Please take advantage of this offer before it expires on December 31, 2017. With the Windows 10 Anniversary Update, we’ve taken a number of steps to improve the accessibility of Windows 10. To learn more, read our blog that details some of these improvements. Before you upgrade, please check with your assistive technology provider(s) to learn more about their software compatibility with Windows 10. If you want Windows 10 now and are ready to take advantage of the upgrade offer, select the button below to get started.



Du kan læse mere om, hvorfor du ifølge Microsoft, skal opgraderer dit operativsystem til Windows 10 via deres officielle website HER.



Her finder du også en knap, der starter opgraderingen fra en ældre version og til Microsoft Windows 10.