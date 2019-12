AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-21 00:07:25

Guess lancerer Android Wear-smartwatch

Smartwatch-markedet er i rivende udvikling. Guess vil også have en bid af kagen, hvorfor man har annonceret lanceringen af firmaets egen Android Wear smartwatch.

Smartwatch-markedet er i rivende udvikling. Guess vil også have en bid af kagen, hvorfor man har annonceret lanceringen af firmaets egen Android Wear smartwatch.

Det populære modemærke, Guess, annoncerede i dag lanceringen af deres eget Android Wear-smartwatch. Annonceringen sker umiddelbart inden BaselWorld 2017, hvilket er verdens største ur-relateret handelsshow.

Det nye smartwatch er rettet mod både kvinder og mænd, og er sat til at udkomme i to forskellig størrelser. Designet er sammenligneligt med de originale ure fra Guess, der i et samarbejde med Martian blev skabt som hybrid-modeller.

Guess' Android Wear-smartwatch udstyres desuden med en Qualcomm Snapdragon Wear 2100 proceser. Yderligere tekniske detaljer vil blive offentliggjort i løet af de næste par dage.

Guess planlægger at sælge deres nye smartwatch i farverne; marineblå, rosenguld, guld og sølv. Tilmed vil det være muligt at vælge imellem hundredvis af forskellige displays.

Der er endnu ikke meldt noget officielt ud vedrørende en udgivelsesdato. Også prisen forbliver indtil videre en hemmelighed.