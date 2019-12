AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-06 14:09:35

Guide til Raspberry Pi Bitcoin Mining på nørd plan

Hvem skal bestemme Bitcoin Mining skal være kompliceret, og med overskrifter der siger Bitcoin sætter ny rekord over, og er nu over $12,000 mærket, så er tidspunktet ved at være oppe over, hvis du skal med på bølgen. Det hele kan klares, delvist, via et Raspberry Pi Bitcoin Mining setup med blandt andet nøje udvalgt software og en rent McGyver kit, så er du kørende.



Første video tager et kig på konceptet bag Bitcoin Mining, og den næste hvordan du basalt set sætter skidtet op. Sidste video giver et indblik i et lignende build.

For at hoppe med i Raspberry Pi Bitcoin Mining projekt, så kræver det følgende:



– A pool account

– Bitcoin Wallet

– Raspberry Pi

– Raspbian image SD card

– USB Bitcoin miner or similar



“Bitcoin mining is the process of adding transaction records to Bitcoin’s public ledger of past transactions or blockchain. This ledger of past transactions is called the block chain as it is a chain of blocks. The block chain serves to confirm transactions to the rest of the network as having taken place. Bitcoin nodes use the block chain to distinguish legitimate Bitcoin transactions from attempts to re-spend coins that have already been spent elsewhere. Bitcoin miners help keep the Bitcoin network secure by approving transactions. Mining is an important and integral part of Bitcoin that ensures fairness while keeping the Bitcoin network stable, safe and secure”.



Fanges du af interessen, så er det et besøg værd at kigge forbi Instrutables, som tager dig helt ned på nørd niveauet inden for Raspberry Pi Bitcoin Mining