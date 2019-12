AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-02 09:41:00

Guide: Brug en hjemmeside til at fortælle om hardware

De fleste af vores besøgende kommer her, fordi de har en kæmpe interesse for hardware og gerne vil dele erfaringer og få råd af andre brugere. Det er sikkert også grunden til, at du er her.

Ligesom mange andre herinde har du sikkert ufattelig meget viden, som du gerne vil dele. Vi støtter selvfølgelig, at du deler alt din viden herinde, men vi ved også godt, at nogle har brug for flere forskellige platforme til at komme ud med alt deres viden.

Hvis du har det sådan, bør du overveje at få en hjemmeside, hvor du kan dele alt din viden. Det er let og billigt at komme i gang med at blogge på din helt egen hjemmeside.



Derfor er en hjemmeside en god idé

Med et billigt webhotel og domæne kan du komme i gang for under 500 kr. om året. På din hjemmeside kan du fortælle om, hvem du er, og hvad du ved noget om. Du kan så linke til alle dine svar på vores side. Dette er en god idé, så dine besøgende kan se, at du ved en masse.

Uanset hvad du godt kan lide at skrive eller snakke om, så er det altid en god idé med en platform, hvor du kan samle alt den viden. Du vil helt sikkert opdage, at mange gerne vil i kontakt med dig for at høre mere.

Find et ledigt domænenavn og køb så et webhotel. På findwebhosting.dk kan du finde webhoteller med information om, hvad det koster, og hvad du kan forvente. Så let er det faktisk at komme i gang.



Det kan du skrive om

Ofte er rådet, at du bare skal skrive om netop det, som du har lyst til, men det kommer helt an på, hvad dit formål er med din nye hjemmeside. Det virker forvirrende for dine læsere, hvis du både skriver om hardware og deler madopskrifter.

Vi vil i stedet anbefale, at du finder et emne at skrive om, og så skriv en masse artikler som henvender sig netop til det emne.

På den måde får du en hjemmeside fyldt med relevant og god information for alle besøgende. Hvis du så også har lyst til at skrive om andre emner, kan du oprette en ny hjemmeside. Desuden kan vi også anbefale en personlig blog, hvor du kan skrive mere frit.



Find inspiration

Du sidder sikkert allerede med en masse emner, som du bare må skrive om. Vi vil anbefale dig, at du laver en liste over disse emner og indlæg og så bare skriver dem. Men alligevel kan nogle have svært ved at finde inspiration i perioder, og her er det en god idé at følge med i forskellige steder. Det kan være på relevante hjemmesiders nyhedsbrev, nyhederne eller på de bedste streamingtjenester.

Hver gang du falder over et indlæg, artikel, video eller podcast, som henvender sig til din nye hardware blog, så skriv det ned. På den måde får du hurtig en lang liste over relevante indlæg, som du kan skrive.