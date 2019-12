AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-18 01:40:01

HBO på vej med endnu en sæson af Silicon Valley

Game of Thrones må siges at have gjort det meget godt for HBO. Det har Silicon Valley dog også, og det bliver nu belønnet med endnu en sæson.

HBO er nok bedst kendt for deres produktion af Game of Thrones. Den amerikanske tv-producent har dog også andre tv-serier, der gør det ganske udmærket.

En af dem er Silicon Valley, som lige nu kører på sin sæson 5. Silicon Valley gør det faktisk så godt, at der også kommer en sæson 6. Det bekræfter HBO.

Nyheden vil uden tvivl komme som en glædelig en af slagsen for de mange fans, som tv-serien efterhånden har fået.

Silicon Valley fortæller historien om en virksomhed ved navn Pied Piper. Det sker ved at følge de fem programmører, som har stået bag etableringen af Pied Piper.

Silicon Valley har i de sidste par år været en af de mest populære serier fra HBO. Derfor er der også ganske høje forventninger til sæson 6.