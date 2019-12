AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-28 19:41:07

HMD Global lancerer 3G-version af Nokia 3310

Husker du også Nokia 3310? En ny version af den velkendte telefon er på vej, og den ankommer med 3G.

Tidligere på året bekræftede HMD Global, at man havde påbegyndt arbejdet på en relancering af den såkaldte Nokia 3310.

Som navnet indikerer, så er der tale om en telefon med 3G. Den ankommer desuden i flere forskellige farve-muligheder.

Da HMD Global er et finsk firma, der har til opgave at fremstille en ny generation af Nokia-telefoner, så kommer den nye 3310-model først og fremmest til at blive udgivet i Europa.

Der er endnu ingen melding på, om HMD Global også kommer til at foretage en udgivelse i USA.

Det forventes, at 3G-versionen af Nokia 3310 rammer butikshylderne i midten af oktober. Den kommer til at koste 60 euros.