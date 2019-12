AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-18 18:21:29

HMD Global lover fantastiske nyheder under MWC 2018

CES er forbi, men det betyder ikke, at det er blevet tid til at slappe af. MWC 2018 nærmer sig nemlig med hastige skridt.

MWC 2018 vil have fokus på mobiler og smartphones. Det forventes derfor, at vi bliver præsenteret for mange nye spændende produkter – heriblandt fra HMD Global.

Juho Sarvikas, der til dagligt fungerer som Chief Product Officer for HMD Global, har annonceret på sin officielle Twitter-profil, at man vil bruge MWC 2018 til at løfte sløret for en række fantastiske nyheder.

En af dem menes at være afsløringen af Nokia 9, der i et stykke tid har været en fast del af rygtemøllen på mobil-markedet.

Det er også muligt, at HMD Global blot vil bruge MWC 2018 til at annoncere opdaterede versioner af enhederne fra 2017 – heriblandt Nokia 6 og Nokia 7.

Det bliver under alle omstændigheder spændende at se, hvad HMD Global har gjort klar til os, når MWC 2018 skydes i gang i slutningen af februar.