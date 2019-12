AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-24 09:46:40

Hackere truer stadig Apple

Som du måske har hørt, har en gruppe af hackere for nyligt været ude og true Apple. De ville have Apple til at betale en løsesum, ellers ville de tilintetgøre millioner af Apple-enheder. Apple har siden kommet frem, og afvist, at iCloud og Apple ID’er ikke er blevet ramt, og at de vil aktivt overvåge situationen.

Vi er ikke sikker på, hvad den reelle situation er, men ifølge en e-mail sendt til BGR, kalder hacker-gruppen dem selv for ’’Turkish Crime Family’’, og de hævder, at hvis Apple ikke betaler løsesummen, vil de fortsætte med at tilintetgøre Apple. Fristen er d. 7 april.

“[We] requested $100,000 for each of our members which is 7 in total or $1 million worth in iTunes vouchers for instant resale at 60% of the original gift card value + Some private stuff that we have agreed not to publicize as we believe it may ruin Turkish Crime Family and Apple relations. The second thing is worth more to us than money.”

Det er muligt, at Apple måske kunne forsøge at få står på tingene bag kulisserene, men vi finder nok aldrig ud af det. Men så vidt som virksomhedens offentlige erklæring angår, er iCloud og Apple ID’er sikre.