Har du en million i overskud til næste bilindkøb, så er svaret Rezvani Tank

Seneste udspil fra Rezvani,er deres nye Tactical Urban Vehicle til en pris på $178,000. Retur får du en bil, der kan modstå noget i retning af alt du sender efter den





Tactical Urban Vehicle, den nye Rezvani tank, som mere minder om et køretøj fra fremtiden, eller fra nyeste BladeRunner 2049, end om en bil skabt i 2017. Rezvani har før været på banen med alternativ designet biler, som f.eks. deres Beast Alpha, men nu er tankerne fra tegnebordet ført ud i virkeligheden med et TACTICAL URBAN VEHICLE, Rezvani Tank, som er bygget op samme Jeep Wrangler bare krydret med en 6,4 liters Hemi-V8 motor, som producerer 500 hypper.

Hertil er bilen pansret, og monteret med affjedring til offroad, suicide døre, og udstråler en omgang badass fra den fagre ny verden.



Lidt hardcore facts på bæstet:



- TACTICAL URBAN VEHICLE

- An Extreme Utility Vehicle built for any off-road and on-road challenge.

- 6.4L 500-HORSEPOWER V8

- ON DEMAND 4 X 4

- THERMAL NIGHT VISION SYSTEMS

- OPTIONAL BALLISTIC ARMOR PROTECTION



Prisen STARTER på $178,000!

