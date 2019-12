AUTHOR :

Her er årets mest populære søgninger på Google

Year in Search: Se listerne over de danske Google-søgninger, som trendede mest i 2018.

Hvad er det lige præcis, at en lockout er? Hvad betyder det dér XD, folk skriver på Messenger? Og hvad står GDPR for? Når danskerne har spørgsmål, stiller de dem i vidt omfang til Google for at få et troværdigt og hurtigt svar. Og de nævnte spørgsmål er alle at finde på top-10-listen over dem, som trendede mest i 2018. Det viser opgørelsen over årets mest populære søgninger, som Google offentliggør i dag.



På samme top-10-liste finder man også spørgsmålet "Hvornår kommer 'Date mig nøgen' til Danmark?" (det kom i februar). Danskerne har også hyppigt spurgt til antallet af ulve i Danmark, og hvornår 1. Verdenskrig sluttede.



"Ofte spørger danskerne Google, inden de spørger vennerne. Søgemaskinen er ligesom en sikker havn, hvis man vil dobbelttjekke sin viden - eller ligefrem er beklemt ved at spørge andre af frygt for at virke uvidende. På Google får man typisk svar på et kvart sekund. Og vi arbejder hver dag på at gøre indholdet bedre og mere relevant for endnu flere mennesker", siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google i Danmark.



Populærkultur og store personligheder

Ser man på samtlige søgninger - og ikke blot spørgsmål - træder især tre emner frem fra 2018: Dødsfald blandt populære personer såsom Kim Larsen, Prins Henrik og musikeren Avicii. Store sportsbegivenheder som VM i fodbold og EM i håndbold. Og endelig begreber fra populærkulturen såsom onlinespillet Fortnite eller internetfænomenet 'Momo', som en overgang spredte stor bekymring blandt børn og deres forældre. De royale er også ofte at finde i toppen - i år især Meghan Markle, der i maj blev gift med Prins Harry.



Opgørelsen over søgninger tyder også på, at aldersgrupperne, som søger på Google, spænder meget bredt. I kategorien 'underholdning' er ungdomsfænomener som Ome.TV og Red Dead Redemption at finde side om side med Susse Wold og John Mogensen, som må formodes at appellere mere til den ældre generation. Tilsvarende er Aretha Franklin og Basebois - i al deres forskellighed - at finde blandt årets mest populære musikere på Google.



Historisk varm sommer

Endelig ses det tydeligt på årets trendende søgninger, at sommeren var ekstremt varm og solrig herhjemme. Søgninger på vandingsforbud, afbrændingsforbud, ventilator og blæser hoppede i år opad i statistikkerne, og måske er det også derfor, at mange har stillet spørgsmålet: Hvad koster en kubikmeter vand?



"Når man gør de mest populære søgninger op, er det jo også en strømpil på hele året, der gik. Mange vil huske året for en fantastisk sommer, og det står klart at aflæse i søgetendenserne. I den mere triste afdeling minder søgningerne os en ekstra gang om dem, vi mistede - eksempelvis Kim Larsen, Morten Grunwald og Ole Thestrup. På den måde er listerne også et redskab, man kan bruge til at kigge tilbage på årets begivenheder", siger Jesper Vangkilde.



Du kan se listerne fordelt på de i alt 9 kategorier her.

Sådan laves Year in Search-listerne

De danske lister er lavet på baggrund af de søgeord, som har haft den største søgetilvækst i det forgangne år (dog med et minimum antal absolutte søgninger). Der er nogle hjemmesider, personer og begreber, som altid ligger højt på søgelisterne. Det drejer sig først og fremmest om 'navigationssøgninger' som søgninger på "Facebook", "YouTube" osv. De søgninger siger ikke så meget om, hvad vi har været særligt optaget af netop i år, og derfor har vi valgt at fokusere på de søgeord, der er 'trending'. Vi udelader også diverse spam, resultater med stavefejl, og gentagelser.



Konkret laves Year in Search-listerne ved hjælp af forskellige både interne og eksterne værktøjer, der viser anonymiserede søgetendenser på et aggregeret niveau. Vi har blandt andet brugt data fra Google Trends, som er et offentlig tilgængeligt og gratis værktøj, der viser indekseret søgevolumen på tværs af geografi, tid og søgeord. Her kan alle gå på opdagelse i tendenser, sammenhænge og forskellige søgninger på globalt, nationalt og regionalt niveau.

